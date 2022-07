Bakıda avtomobildən oğurluq edən şəxslərdən narkotik tapılıb

Suraxanı Rayon Polis İdarəsi 32-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Qaraçuxur qəsəbəsi ərazisində “VAZ-21011” markalı bir avtomobildən 2230 manat dəyərində geyim əşyaları, təmir-tikinti alətləri və sənəd oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri M.Babazadə və əvvəllər məhkum olunmuş Q.Babayev saxlanılıblar.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Şəxsi axtarış zamanı onlardan heroin aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

