Yol polisinin öldüyü qəzanın görüntüləri YAYILDI

Bir neçə gün əvvəl Ağdaş rayonunda yol polisi əməkdaşının qəzada həlak olması barədə xəbər vermişdik.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin qəzanın görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, qəza rayonun Yuxarı Ləki kəndi ərazisində baş verib. Zərdab rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşı, polis baş serjantı Samir Zamanpurun idarə etdiyi “VAZ-21011” markalı avtomobil ilə Ucar rayon sakini Dursun Məmmədovun idarə etdiyi “VAZ-21011” toqquşub. Nəticədə S. Zamanpur aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən dünyasını dəyişib.

