Aparıcı Vüsalə Əlizadə həmkarı Kamilə Babayeva ilə eyni məkanda görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kamilə ilə videosunu İnstaqram hesabında yerləşdirib. Aparıcı qısa ətəkli qırmızı donu ilə diqqət çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

