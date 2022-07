Haızrda bütün dünya üzrə tviterə daxil olmaqda problem yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkənin ana səhifəsi yenilənmir, ümumilikdə istifadəçilər çətinliklərlə üzləşirlər.

Hələ ki bu barədə şirkət tərəfindən heç bir açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, amerikalı milyarder, “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin qurucusu İlon Mask öncə tviteri alacağını desə də, bundan sonra o, bu fikrindən daşınıb. İlon Maskla müqaviləyə xitam verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.