Tanınmış teleaparıcı Aca Ləbib Belçikanın xarici işlər naziri təyin olunub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belçika parlamentindəki hakim koalisiyanın nümayəndəsi Jorj-Lui Buşe bildirib.

Aca Ləbib istefa vermiş Sofi Vilmesi əvəzləyib.

