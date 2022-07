Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov “Avroviziya”ya getmək istədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə “Elgizlə izlə” proqramında qonaq olarkən deyib.

“Mən bayrağımızı, dövlətimin səsini ucaltmaq üçün hər şey edərəm. Özümdə o potensialı görürəm. Beş nəfərlə qrup şəklində təmsil edərəm, dünya bir-birinə dəyər”,- deyə C. Məmmədov qeyd edib.

