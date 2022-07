Portuqaliya və İspaniyada istilər nəticəsində ölənlərin sayı 1000-i ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölüm hallarının çoxu Portuqaliyada qeydə alınıb. Ölkədə son bir həftə ərzində yüksək temperatur səbəbindən 659-dan çox ölüm halı baş verib.

İspaniyada isə istilər nəticəsində azı 368 nəfər dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, isti hava temperaturu Qərbi Avropanın digər hissələrinə də yayılır.

