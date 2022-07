General-mayor Hikmət Həsənova yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-ın əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının rəis müavini, general-mayor Hikmət Həsənov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Digər əmrlə isə H. Həsənov Hərbi Akademiya rəisinin birinci müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, H. Həsənov 2014-2021-ci illərdə Birinci Ordu Korpusunun komandiri olub.

