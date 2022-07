Ronaldodan GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR: Heç kimin ağlına gəlməyən kluba gedir

“Mançester Yunayted”dən ayrılmağa qərar verən Kriştiano Ronaldo gözlənilməz qərar verə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldoya İspaniyanın “Atletiko Madrid” klubundan təklif var. İspaniyanın “Elgoldigital” qəzetinin iddiasına görə, Ronaldo təklifi rədd etməyib. İddia edilir ki, Ronaldo Madrid təmsilçisinin təklifinə müsbət yanaşır. Məlumata görə, “Atletiko Madrid”in çempionlar liqasında oynadığına görə, Ronaldo təklifi rədd etməyib.

Transferin reallaşması üçün tərəflər maliyyə məsələlərini nəzərdən keçirir.

