Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi Bakıda yollardakı vəziyyəti açıqlayıb.

Metbuat.az Mərkəzə istinadən xəbər verir ki, Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində; Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində; Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" m/st istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı müşahidə olunub.

