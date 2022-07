30 yaşlı Yaponiya vətəndaşında meymunçiçəyi aşkar edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tokio meri Yuriko Koike məlumat verib. Vətandaşın Avropadan qayıtdığı bildirilib.

Yoluxmuş şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib, onun səhhəti barədə məlumat verilmir.

ABŞ Xəstəliklərlə Mübarizə Mərkəzinin məlumatına görə, hazırda 74 ölkədə 16 836 meymunçiçəyinə yoluxma faktı qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.