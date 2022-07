Aparıcı Azər Zahid gözdən əlil qazimizi təhqir edib.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Belə ki, aparıcı Azər Zahid qazilərimizlə görüşüb onlara müəyyən məbləğdə pul ianə edib. Gözü görməyən qazimiz Amil Əliyevə pulu verərkən, o, "Sən onsuz da saya bilməyəcəksən", - ifadəsini işlədib.

Bu görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı olaraq yaxşı qarşılanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.