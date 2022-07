"Səndən üzr istəməməliyəm ki? Amma yenə də üzr istəyirəm" - Azər Zahid qazi ilə üzləşdi

Aparıcı Azər Zahid gözdən əlil olan Qarabağ qazisi Amil Əliyevə dediyi sözlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amillə TikTok-da canlı yayıma çıxan aparıcı ondan aralarında inciklik olub-olmadığını soruşub. Qazi "xeyr" cavabını verib. Sonra o, qazidən üzr istəməli olub-olmadığını soruşub, qazi yenə də "xeyr" cavabını verib. Aparıcı buna baxmayaraq qazidən bir neçə dəfə üzr istəyib. Həmin anları təqdim edirik:

Xatırladaq ki, Azər sosial şəbəkədə yayılmış videosunda Amil Əliyevə zərfin içərisində pulu verərkən "Onsuz da saya bilməyəcəksən" deyib. Bu isə sosial şəbəkələrdə etirazla qarşılanıb.

