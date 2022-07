"Ukrayna 4 Avropa ölkəsi arasında bölünəcək" - ŞOK XƏRİTƏ / FOTO

Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Dmitri Medvedyev sosial media hesabında diqqətçəkən xəritə yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəritədə Ukrayna ərazisinin Avropanın 4 ölkəsi arasında bölüşdürülməsi əks olunub. Xəritəyə əsasən Ukraynanın ərazisinin əksər hissəsi Rusiya, Polşa, Rumıniya və Macarıstan arasında bölünüb. Ukrayna ərazisinə isə sadəcə Kiyev daxil edilib. Medvedyev yazıb:

“Psixotrop maddələrdən təsirlənən Ukrayna Prezidentin fikrində ölkəsinin parlaq gələcəyinə dair aşağıdakı tablo canlandı (Foto 1). Qərb analitikləri isə vəziyyətin əslində belə olacağını düşünür (Foto2).

