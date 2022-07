Sürücülərin nəzərinə: Vəsiqənizə baxın, yoxsa 100 manat cərimə oluna bilərsiniz - VİDEO

"B" kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxs ərizəsində əvvəlcədən qeyd etməlidir ki, avtomatik transmissiyalı avtomobili idarə edəcək, yoxsa mexaniki. Həmin sürücüyə veriləcək vəsiqədə yazılacaq qeydlər də məhz bundan asılı olacaq. Metbuat.az xəbər verir ki, sürücülərin bir çoxu bu dəyişiklikdən ümumiyyətlə xəbərsizdir. Nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov "Xəzər Xəbər"ə deyib ki, mexaniki sürət qutusu olan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan şəxs isə həm mexaniki, həm də avtomat sürət qutusu olan nəqliyyat vasitəsini idarə edə bilər. Ekspert bildirdi ki, qanunda edilən bu dəyişiklik dünya praktikasına əsaslanır.

