Honqkonqda ”Mirror” qrupunun konserti zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsert zamanı səhnədə asılı olan iri ekranlardan biri rəqqasların üzərinə düşüb. Nəticədə iki rəqqas xəsarət alıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Hadisəyə görə, konsert yarıda dayandırılıb.

