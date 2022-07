Beləsi görülməyib: Ronaldo üçün elə bir "təklif" göndərdilər ki...

Farer adalarının “Klaksvik” klubu “Mançester Yunayted”in hücumçusu Kriştiano Ronaldo transferi barədə iddialara ironik formada münasibət bildirib.

Metbuat.az “Sportish“ə istinadən xəbər verir ki, klub Ronaldo üçün ingilislərə qoyun təklif etdiklərini açıqlayıb:

“Biz Ronaldo üçün ən yaxşı 20 qoyunumuzu təklif etdik. “Mançester Yunayted”dən cavab gözləyirik”.

Qeyd edək ki, Ronaldonun adı bir neçə klubla hallansa da transfer reallaşmayıb. Futbolçu özü isə “Mançester Yunayted” rəhbərliyindən gələn ilin yayına qədər olan müqaviləsinə xitam verilməsini tələb edib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.