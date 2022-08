Azərbaycanlı bloqçu qəzaya düşdü - FOTO

Bloqçu Fatimə Əhmədova avtomobil qəzasına uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda bloqçu öz sosial şəbəkə hesabında bildirib.

O, qəzaya uğrayan maşının görüntülərini paylaşaraq səhhətinin yaxşı olduğunu deyib:

"Nəyisə bilmədən paylaşmayın. Düşünün ki, bu insanın ailəsi və yaxınları var. Bu gün çox ağır gün keçirmişəm. İlk öncə onu deyim ki, yaxşıyam. Sadəcə çox dəhşətli qəza keçirdim. Maşını kənara çəkməyimə baxmayaraq bunu yaşadıq. Allaha şükür yüngül qurtardım. Sağam! Heç bir şey olmayıb".

