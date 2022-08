Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin sayı artırılıb

Prezident İlham Əliyev “Xüsusi rabitə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 11 aprel 2019-cu il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, “Xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin Siyahısı” genişləndirilib.

Belə ki, siyahıya İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparat rəhbəri və onun müavinləri, struktur bölmələrinin rəisləri və onların müavinləri, struktura daxil olan qurumların rəisləri və onların müavinləri əlavə edilib.

