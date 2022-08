Adı www.sosial.gov saytında proaktiv ödəmə almaq hüququ olan şəxs kimi çıxan şəxs vəfat edibsə, bu zaman onun vərəsəsi (vərəsələri) notariat kontoruna müraciət edərək vərəsəlik şəhadətnaməsini almalıdır.

Metbuat.az-a bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən xəbər verilib.

Belə ki, bu barədə notariat kontoru tərəfindən Nazirliyin e-sisteminə daxil olduqdan sonra vərəsəyə proaktiv ödəniş həyata keçirilir.

