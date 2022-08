Ermənilərin müqəddəs hesab etdikləri İrəvandakı Erebuni qalasının muzeyində çəkilmiş əxlaqsız video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. İddialara görə, videonu rus cütlük çəkib. Onlar yaxınlıq etdikləri görüntüləri nüfuzlu erotika saytına göndəriblər. Videonun yayılması Ermənistanda etiraz yaradıb.

Ermənilər bunun ölkə tarixinə və mədəniyyətinə açıq hörmətsizlik olduğunu ifadə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.