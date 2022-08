​Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda təşkilatın prezidenti Günay Əfəndiyeva Azərbaycan Respublikasının Braziliya Federativ Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elxan Poluxovla görüşüb.

Metbuat.az-a Fondun mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Görüşdə Günay Əfəndiyeva Fondun fəaliyyətindən, təşkilat tərəfindən türk xalqlarının mədəni irsinin mühafizəsi və beynəlxalq aləmdə təbliği məqsədilə həyata keçirilən layihələrindən söz açıb.

Fondun prezidenti mədəniyyətlərarası dialoqun, müxtəlif mədəniyyətlərin bir araya gətirilməsinin rəhbəri olduğu təşkilatın fəaliyyətində önəmli yer tutduğunu bildirib.

Azərbaycan Respublikasının Braziliya Federativ Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elxan Poluxov görüşdə Azərbaycanın və bütövlükdə Türk dünyasının maddi-mədəni dəyərlərinin dünyada tanıdılmasında Fond tərəfindən görülən işləri yüksək qiymətləndirib. Səfir Türk xalqlarının çoxəsrlik tarixinin, zəngin mədəniyyətinin təbliğ və təşviqinin önəmindən bəhs edərək, birgə layihələrin keçirilməsinə dəstək verəcəyini qeyd edib.

Görüş fikir mübadiləsi ilə davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.