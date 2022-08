Çin ABŞ-la bəzi ikili əməkdaşlığa və dialoqları dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, 3 dialoq mexanimzi rədd edilib, 5 dialoq mexanimzi təxirə salınıb. Məlumata görə, Çin ABŞ-la Cəbhə Komandirlərinin görüşlərini, Müdafiə Siyasəti Koordinasiya müzakirələrini və Hərbi Dəniz Məşvərət Sazişi müzakirələrini artıq həyata keçirməyəcək.

