ABŞ Prezidenti Co Bayden koronavirusdan sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Ağ Evin tviter hesabında məlumat paylaşılıb.

“Bu səhər Prezident Baydenin COVID-19 üçün testi mənfi olub. Doktor Kevin O'Konnordan Prezidentə yenilik”, - deyə məlumatda bildirilib.

