Sabah Bakının Bülbülə və Əmircan qəsəbələrində su kəsiləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərsu" ASC-dən bildirilib.

Bildirilib ki, magistral su kəmərində baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar 7 avqust 2022-ci il tarixində gün ərzində Suraxanı rayonu Bülbülə və Əmircan qəsəbələrinin bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.