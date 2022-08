Türk Silahlı Qüvvələri hücuma cəhd edən 13 PKK/YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olub ki, əməliyyat Suriyanın şimalında “Zeytun Budağı” və “Barış Pınarı” bölgələrində aparılıb.

