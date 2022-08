Türkiyə XİN ABŞ-dan açıqlama TƏLƏBƏ ETDİ

Türkiyə ABŞ-ın Nyu-Meksiko ştatının Albukerkə şəhərində bir həftə ərzində 3 müsəlmanın öldürülməsi ilə bağlı açıqlama tələb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, noyabr ayından bəri 4, son 1 həftədə isə 3 müsəlmanın öldürülməsi şübhə doğurur. Rəsmi Ankara hadisəni törədənlərin ən qısa zamanda tapılmasının və ədalət qarşısına çıxarılmasının vacibliyini vurğulayıb.

Türkiyə XİN qətlə yetirilən müsəlmanların yaxınlarına başsağlığı verib.

Gülər Seymurqızı

