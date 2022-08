Əlcəzair Xalq Demokratik xarici işlər və xaricdəki milli icma naziri, Prezidenti Zati-aliləri cənab Abdelməcid Tebbunun xüsusi nümayəndəsi Ramtan Lamamra sabah Azərbaycana gəlir.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, o səfər çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşəcək. Görüşdən sonra tərəflər birgə brifinq keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.