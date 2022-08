V İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində Türkiyənin Konya şəhərində səfərdə olan Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Mövlanə Muzeyini ziyarət ediblər.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Yarar Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyevaya muzey haqqında məlumat verilib.

Daha sonra Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva dua ediblər.

