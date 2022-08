Tovuzda elektrik stansiyasında partlayış baş verib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Tovuz elektrik stansiyasında qeydə alınıb.

Dərhal hadisə yerinə FHN-in canlı qüvvəsi və yanğınsöndürən avtomobilləri cəlb olunub. Partlayışdan sonra yaranan yanğın söndürülüb.

Hazırda rayona elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb.

