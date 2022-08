Bakıda taksi sürücüsü ilə müştəri arasında mübahisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdə "Toyota Prius” markalı taksinin sürücüsü müştərisi olan xanımla mübahisə edib, ona qarşı fiziki zorakılıq nümayiş etdirib. Qadın isə qəzəbli şəkildə avtomobildən enib.

Həmin video görüntüləri təqdim edirik:

