Bu gün Xalq artisti Alim Qasımovun ad günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin 65 yaşı tamam olur. Xanəndənin qızı Əməkdar artist Fərqanə Qasımova sosial şəbəkədə atası ilə bağlı paylaşım edərək onu təbrik edib:

"Azərbaycanın Xalq artisti, dəyərli ustadım, evimizin dədəsi, gözəl ürəkli atam, 65 yaşın mübarək! Allahdan sənə ancaq uzun ömür istəyə bilərəm. Sən yaşa hər zaman. Sən yaşadıqca musiqi də, muğam da, həyatın özü də gözəldir".

