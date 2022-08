Bakının Xətai rayonunda çoxmərtəbəli binada baş vermiş yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, mənzillərdən birində baş vermiş hadisə yanğıdan mühafizə bölmələrinin səyi nəticəsində böyümədən söndürülüb.

Ətraflı məlumat veriləcək.

