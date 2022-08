"Kapital Bank" “Breyn Rinq”in qalib komandasını mükafatlandırdı

Xəbər verdiyimiz kimi, "Kapital Bank" “Breyn Rinq” televiziya layihəsinin maliyyə tərəfdaşıdır. Yarışmanın 19-cu mövsümdə “Nar Kuboku”nun sahibi “Nar” komandası olub.

"Kapital Bank"ın nümayəndələri tərəfdaş olaraq qalib komanda ilə görüşüb və komandanı təbrik edib. Qalib komandaya 3000 manat pul mükafatı təqdim edilib.

"Kapital Bank" sosial yönümlü fəaliyyətinə uyğun olaraq, daim intellektual oyunları və təhsil layihələrini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, "Kapital Bank" həmçinin “Nə? Harada? Nə vaxt?” intellektual klubun da rəsmi tərəfdaşıdır.

