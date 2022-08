Ukrayna ordusu kamikadze dronu vasitəsilə Rusiya ərazisinə hücum təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum zamanı Ukrayna sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən Rusiyanın rabitə qülləsi hədəfə alınıb. Dron qüllənin aşağı hissəsinə dəyib. Nəticədə qüllə sıradan çıxıb.

