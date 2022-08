“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2022” yarışları çərçivəsində İranın Yəzd şəhərində keçirilən “Snayper həddi” müsabiqəsində plana uyğun birinci mərhələnin ilk çalışması icra edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Atışlar zamanı bütün təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunub.

Snayperlərimiz təyin olunmuş vaxt ərzində 300-600 metr məsafədə yerləşən üç hədəfə atəş açmaq üzrə çalışmanı bacarıqla yerinə yetiriblər.

