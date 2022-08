Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi haqqında qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçot dərəcəsi 1 faiz bəndi azaldılaraq 14%-dən 13%-ə endirilib.

Xatırladaq ki, uçot dərəcəsi TMB-nin ötən il dekabrın 16-da keçirilmiş iclasında 15%-dən 14%-ə endirilmişdi.

