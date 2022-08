Rəqqasə Renka (Rəna Ağamuradova) bacısına avtomobil bağışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə bununla bağlı "Instaqram"da video paylaşıb. O, bacısı Səadətə etdiyi süprizi izləyiciləri ilə bölüşüb:

"Bacımı aldatdım ki, maşınını ustaya aparıram. Vəziyyəti pis idi və maşını dəyişdim. İnşallah bundan da bahalısını alacam. Sizə hər şey qurbandı".

