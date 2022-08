Tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, onun qardaşı dünyasını dünyasını dəyişib.

Bu haqda Nağıyevanın yaxınları və dostları məlumat verib.

Xatırladaq ki, Şəfiqə Nağıyeva ARB telekanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişinin vəkil və ekspertidir.

