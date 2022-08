Avqustun 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında nəticə əldə etmiş idmançılarla görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.