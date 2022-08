Şirin qazlı sular insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rusiyalı həkim Aleksandr Myasnikov deyib. Onun sözlərinə görə, bu sular şəkərə, piylənməyə, hətta onkoloji xəstəliyə səbəb ola bilər.

"Bu, həqiqətən də osteoporozdan xərçəngə və ürək xəstəliyinə qədər böyük bir xəstəliyə aparan yoldur", - həkim bildirib.

Həkim bildirib ki, insan sağlamlığı üçün ən faydalısı olan adi sudur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.