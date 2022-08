4 nəfər yeniyetmə qızı zorlayıb, videosunu kənddə yaydı - Azərbaycanda dəhşətli hadisə

Bərdə rayonunda dörd nəfər yeniyetmə qızı zorlayıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 14 yaşlı qızla cinsi əlaqədə olan şəxslər hadisənin videosunu çəkərək kənd sakinləri arasında yayıblar.

Bununla bağlı qızın valideynləri hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ediblər.

Məsələ barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq.

Məsələ ilə bağlı DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Aslan Qiyaslı bildirib ki, Bərdə Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində qeyd olunan hadisəni törədərək videoya çəkən dörd nəfər müəyyən edilib:

“Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci (On altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.