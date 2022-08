Okeanın dibinə enən dalğıc şok mənzərə ilə üzləşdi: Minlərlə metr dərinlikdə yol tapdı - FOTO

Okean Araşdırmaları Fondunun dalğıcları maraqlı hadisə ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Havay adaları yaxınlarında suyun dərinliklərinə enən dalğıclar okeanın dibində yol aşkar edib. Yolun kərpiclərdən ibarət olduğu bildirilir. Kərpicin səliqəli düzülüşü yolun insan əməyi ilə ərsəyə gəldiyini düşünməyə vadar edir. Qəribə hadisə Dünya Mirası kimi qəbul edilən okeanın Liliuokalani silsiləsinin yerləşdiyi ərazisində müşahidə edilib. Bəzi dairələr həmin yolu əfsanəvi Atlantida qitəsinə gedən yol kimi dəyərləndirib.

Lakin alimlər bildiriblər ki, bu yol təbiət hadisəsi nəticəsində formalaşıb.

