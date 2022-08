İyulda dəmir yolu nəqliyyatı ilə ümumilikdə 526 min 779 ton yük daşınıb ki, bu yüklərin dəyəri 288,2 milyon ABŞ dolları olub.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, keçən ay dəmir yolu nəqliyyatı ilə ixrac olunan 221 min 507 ton yükün dəyəri 80,9 milyon dollar təşkil edib.

Eyni dövrdə bu nəqliyyat növü ilə idxal edilən yüklərin həcmi 305 min 272 ton, dəyəri isə 207,2 milyon dollar olub.

