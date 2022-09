Azərbaycan və İtaliya liderləri Brüsseldəki sülh danışıqlarını müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələrdə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə aparılan Brüssel sülh gündəliyinin, bu xüsusda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlanılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

Görüşdə bu prosesin regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ümidvarlıq ifadə olunub.

