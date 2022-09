Sentyabrın 12-dən etibarən Lalə Azərtaşın aparıcılığı ilə "Təsir dairəsi" verilişi yenidən "Xəzər" TV-də yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqram bu mövsümdən etibarən həftə içi 5 gün, saat 15:00-da efirdə olacaq. Sizi narahat edən məsələlər, problemlərlə bağlı verilişin 0502613666 saylı qaynar xəttinə zəng edə, vatsap nömrəsinə yaza bilərsiniz.

Qeyd edək ki, "Təsir dairəsi" adlı veriliş müxtəlif insan talelərindən bəhs edən bir layihədir.

