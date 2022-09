Kraliça ilə bağlı ŞOK FAKTLAR: Pasportu olmayıb, qanını yanında daşıyıb, bacısının 18+ əyləncələri... - FOTOLAR

ABŞ mediası 96 yaşında vəfat edən Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabet barədə maraqlı detallar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 70 ildir taxtda olan 2-ci Elizabetin sərvəti 500 milyon dollar olub. Kral ailəsinin ümumi sərvətinin isə 88 milyard dollar olduğu qeyd edilib.

Sən demə, Kraliça saysız-hesabsız ölkəyə səfər etsə də, onun pasportu olmayıb. Həmçinin Kraliça səyahət zamanı həmişə çaynikini özü ilə aparıb. Bundan əlavə, Kraliça səhhətinə ciddi önəm verib.

O səhhətindəki xoşagəlməz hala qarşı qanını həmişə öz ilə daşıyıb. Krallığın 15 baş nazirinə şahidlik edək Kraliçanın bacısı Şahzadə Marqaret seks partiləri ilə bağlı qalmaqallarla gündəmə gəlib.

Qeyd edək ki, 2-ci Elizabetin ölümü ilə bağlı Böyük Britaniyada 12 günlük matəm elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.