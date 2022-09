Aparıcı Şəhriyar Əbilov Böyük Britaniyanın Kraliçası II Elizabetin 96 yaşında vəfat etməsi ilə bağlı Azərbaycanda da üzüldüklərini ifadə edən şəxsləri tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kraliçanın ölümündən kədərlənənlər şəxslər barəsində bunları yazıb:

"Sabah Təzəpir məscidində 3 mərasimi veriləcək. Təkcə bu qalmışdı, bunu da mən yazım. Azərbaycan sosial şəbəkə istifadəçiləri Elizabetə elə yas tuturlar ki, elə bil, nənələri ölüb".

