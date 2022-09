Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətində daha bir yaşayış məntəqəsini azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Telegram” hesabında yazıb.

Böyük Knyaz Romanın adını daşıyan 14-cü əlahiddə mexanikiləşdirilmiş briqada Çkalovska Ukrayna bayrağını sancıb.

Xatırladaq ki, buna qədər Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətində Artemovka və Vasilenkovo kəndlərini də azad etmişdi.

