Əməkdar incəsənət xadimi Ayaz Salayev Kral III Çarlzla fotosunu təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşan A.Salayev fotonun 1994-cü ildə Londonda çəkildiyini bildirib.

"Necə də gənc idik. London. 1994" - Ayaz Salayev qeyd edib.

